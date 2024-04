O PCdoB de Santa Bárbara d’Oeste decidiu

renovar seu comando para as eleições deste ano. Uma resolução nacional do partido de não participar de campanha ou governo do PL adiantou a saída da secretária de Educação da cidade Tânia Mara.

A direção PCdoB Santa Bárbara d’Oeste ficou compostar por Presidente- Jorge da Silva, Radialista, Ex vereador, Advogado e Secretário de negócios jurídicos e proprietário escritório de advocacia.

O partido informou que vai convidar os partidos da Federação Brasil da Esperança (PT e PV) para reunião de debates sobre o cenário político local.

Leia + sobre política regional

Vice presidente ficou Valdir Brandão.

Ele começou militância em São Paulo líder movimentos sociais Capão Redondo e Sindical com Vital Nolasco, Presidente associação de moradores região leste de Santa Bárbara

Secretário de organização

Gilmar Vieira da Silva, Militante chão de fábrica 1990, Copeiro e diretor sindicato dos químicos de Americana e região

Direção PCdoB de Americana depois Santa Bárbara e comitê estadual

Vereador 2001/2008

Ajudou o partido em várias cidades da região e RJ

Hoje empreendedor

Ariovaldo Inácio

Sec de Propaganda

Militante desde a ditadura candidato a vereador na clandestinidade pelo MDB

Metalúrgico e líder da oposição sindical em Santa Bárbara

Comerciante

Aposentado

Ronaldo Quintela

Sec. Formação

Operário

Filósofo e Pedagogo

Professor

Pastor da Igreja Assembléia de Deus

Rafaella Pereira

Sec. Finanças

Vendedora

Pedagoga

Empresária setor de alimentos

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP