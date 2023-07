Americana terá 2º Campeonato de Arrecadação de Tampinhas e Lacres

A abertura do 2º Campeonato de Arrecadação de Tampinhas Plásticas, Lacres e Blisters será realizada, na terça-feira (1º de agosto), às 8h, no Ciep Cidade Jardim, na Rua Catanduva, 700, no Jardim Primavera. O Campeonato é promovido pela Apae – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, em parceria com as secretarias de Meio Ambiente e de Educação, Diretoria de Ensino, entre outros apoiadores.

O campeonato será realizado de agosto de 2023 a maio de 2024 e é voltado às escolas municipais, estaduais e particulares.

O secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira, falou sobre a campanha em prol do Meio Ambiente. “As ações da campanha promovem a realização de um concurso entre as escolas, mobilizando os alunos e toda a população para a consciência ambiental, com a arrecadação de tampinhas plásticas, que serão revertidas em benefício da APAE”, disse Fábio.

Durante toda a campanha, as escolas que mais arrecadam mensalmente recebem o troféu itinerante, como forma de incentivo.

“Por meio da campanha, a Secretaria de Meio Ambiente promove nas escolas ações de educação ambiental junto aos alunos, com a apresentação de conto e performance do mascote Lixildo, que promove a coleta seletiva de materiais recicláveis, entre outros personagens criados para interagir com as crianças”, explicou a diretora de Educação Ambiental, Kátia Birke.

Os vencedores do 1º Campeonato foram anunciados, no dia 4 de junho, na 2ª Feama – Feira Ambiental de Americana. Os primeiros colocados foram: Casa da Criança Juriti (categoria Educação Infantil); Ciep São Vito (categoria ensino Fundamental); Escola Estadual Alcindo Soares (categoria ensino fundamental); Palhaça “Lilica” (categoria sociedade civil). Os primeiros colocados receberam o valor de R$ 800,00, da Sicredi.

