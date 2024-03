A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, e a Cati (Coordenadoria de Assistência Técnica Integral) da Casa da Agricultura discutiram temas relacionados à agricultura urbana durante reunião com a Cati de Campinas. No encontro, realizado nesta semana, Americana apresentou as ações desenvolvidas no município.

“É muito importante e fundamental o trabalho que estamos desenvolvendo no município em conjunto com a Prefeitura de Americana, Secretaria de Meio Ambiente e Cati para promovermos a agricultura urbana na cidade. Por meio das ações realizadas junto aos horticultores e produtores rurais, avançamos para a implantação do Plano de Trabalho da Agricultura Urbana de Americana”, explica o secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira.

A diretora da Unidade de Educação Ambiental, Planejamento, Projetos e Agricultura, Kátia Birke, e o secretário adjunto da Secretaria de Meio Ambiente e responsável pelo Setor de Hortas, Neto Franzato, falaram sobre as ações desenvolvidas em Americana.

“O objetivo da reunião foi alinhar estratégias para o desenvolvimento da agricultura urbana no município de Americana. A Secretaria de Meio Ambiente, em parceria com a Cati, apresentou as ações voltadas para a agricultura urbana na cidade. Explanamos sobre a reforma que está sendo realizada na Casa da Agricultura, que é sede da Unidade da Educação Ambiental, a instalação de elementos lúdicos e de sustentabilidade, intervenções aliadas às ações de educação ambiental e de agricultura em um Centro Educativo”, disse Kátia.

“A Secretaria de Meio Ambiente está investindo nas capacitações dos horticultores e produtores rurais, trazendo cursos e atividades para implementar o setor na cidade. Todas as ações realizadas, como a Feira de Agricultura Urbana, e atividades em parceria com a Cati e demais apoiadores, fazem parte da criação deste grande projeto que está sendo desenvolvido na cidade”, afirmou Neto.

Também participaram da reunião o coordenador da Cati Americana, Mauricio Santos Lima, o engenheiro agrônomo da Cati Americana, Sergio Rocha Lima Diehl, o coordenador geral da Cati estadual, Ricardo Domingos Luiz Pereira, o diretor técnico da Divisão da Regional de Piracicaba, Mauricio Perissinoto, e a diretora administrativa Silvana da Silva Cruz.