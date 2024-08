Em outubro, Americana vai receber um concerto de Rock à luz de velas. A 3ª edição do ClassRock acontece no Teatro Lulu Benencase, no dia 3, às 19h30.

Os valores ainda não foram divulgados. apenas uma pré-inscrição foi liberada.

No show que acontecerá em São Paulo, em setembro, os ingressos estão sendo vendidos a R$140 a inteira e R$70 meia.