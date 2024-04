Americana terá fábrica de casas mais moderna do mundo com geração de 300 empregos

“Americana terá a fábrica de casas mais moderna do mundo”. A afirmação foi feita, na manhã desta quinta-feira (4), ao prefeito Chico Sardelli, pelo diretor da empresa Techome, Guilherme Bruno, durante anúncio da chegada do empreendimento no município.

A fábrica de Americana será construída em uma área de 6 mil m², com investimentos de R$ 35 milhões em 2024 e mais R$ 65 milhões no ano que vem. No momento, serão gerados 180 empregos diretos, e a expectativa é que em 2025 o número de postos de trabalho chegue a 300.

“Agradeço a empresa por escolher Americana. Sejam muito bem-vindos. Nossa administração está focada no desenvolvimento econômico da cidade, na geração de emprego e renda. E trabalhamos para vencer os entraves burocráticos e facilitar a vinda de novos empreendimentos”, disse o prefeito Chico Sardelli.

O diretor da Techome, Guilherme Bruno, explicou que havia outras cidades no páreo, mas Americana foi a escolhida graças à agilidade das secretarias de Desenvolvimento Econômico e de Planejamento em auxiliá-los a conseguir, em tempo recorde, toda a documentação necessária para a instalação da empresa.

“Ficamos impressionados com a objetividade e a visão das secretarias em apoiar o empresariado, sem abrir mão de nenhum requisito legal. Recebemos orientações muito pragmáticas e fomos tratados como parceiros de negócio. Isso fez com que Americana vencesse os desafios mais rapidamente que outros municípios”, enfatizou.

Mais notícias da cidade e região

“Hoje vim pessoalmente ao Gabinete parabenizar o prefeito pela contribuição e profissionalismo de uma equipe técnica que só quer o bem da cidade. E com essa colaboração, vamos trabalhar em soluções criativas para resolver um dos grandes problemas do país, que é o déficit habitacional”, concluiu Bruno.

A Techome é uma empresa que constrói casas modernas e inteligentes e que leva em consideração aspectos como o silêncio, o conforto e a adequação térmica, ou seja, não faz muito calor no verão nem muito frio no inverno. Além disso, possui tecnologia que proporciona economia de água, energia elétrica e diminui os custos de manutenção. Outro diferencial é que a empresa é capaz de construir uma casa de 150 m² em apenas quatro dias.

“Sem dúvida um anúncio muito importante. A vinda da Techome vai trazer mais desenvolvimento e prosperidade para nosso município. E quem ganha com isso é a população”, apontou o vice-prefeito, Odir Demarchi.

“Estamos muito felizes em ter conseguido trazer a Techome para Americana. Através de um trabalho em conjunto de toda nossa equipe e de outras secretarias, agora teremos uma empresa de tecnologia inovadora e disruptiva, investindo e gerando muitos empregos qualificados em nossa cidade”, destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

“Essa sinergia entre diferentes setores da administração municipal traz retornos expressivos para a própria cidade. Os frutos estão sendo colhidos diariamente no planejamento de ações essenciais para o município, e a atração de novos investimentos é uma delas. A chegada da Techome está alinhada à visão de gestão da Prefeitura”, afirmou o secretário de Planejamento, Diego Guidolin.