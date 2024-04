Tivoli Shopping recebe exposição ‘A Arte e o Cinema’ a partir desta quinta

O Tivoli Shopping recebe, a partir desta quinta-feira (04), a exposição ‘A Arte e o Cinema’, que expõe trabalhos de alunos e professores da escola de desenho Traço Bizarro. A mostra é gratuita e acontece em frente à loja Renner.

As obras contam com personagens tradicionais das telas do cinema, e diversas técnicas de desenho, como grafite, aquarela e lápis de cor. “Realizar essa exposição representa uma oportunidade enorme de expor os trabalhos dos nossos alunos e professores para um público diversificado, tornando a arte acessível para todos”, disse a gerente da escola de desenhos, Camila Bannwart.

“O Tivoli Shopping sempre apoia iniciativas culturais e artísticas. Esperamos que todos os nossos clientes possam apreciar os desenhos da exposição, estão incríveis”, comenta Paula Funichello, coordenadora de Marketing do shopping.

A exposição é gratuita e ficará disponível até dia 18 de abril.

SERVIÇO

Exposição ‘A Arte e o Cinema’

Data: 04 a 18 de abril

Local: em frente à loja Renner

