Americana terá seu 1o Festival de Café

A região paulista de Campinas recebe nos dias 19 e 20 de agosto o 1º Festival de Café Amaro Experience. Realizado no espaço da Amaro o evento traz a penúltima etapa do Desafio Koar – competição nacional que reúne baristas e coffee lovers de todo o país. A etapa vale a vaga na semifinal da Copa Koar Sudeste 2023 e posiciona Americana no roteiro nacional de cafés especiais.

Além do Desafio, o Amaro Experience recebe marcas da bebida de Minas Gerais, Bahia, São Paulo e outros produtos relacionados para degustações, harmonizações e experiências durante o fim de semana. Os dois dias terão músicas regionais e a cafeteria oferecerá oficinas técnicas para os apaixonados por café.

“O evento tem como grande objetivo apresentar para o público de Americana e região os melhores cafés harmonizados com produtos de qualidade. O café é um alimento que faz parte da nossa rotina e cultura e que temos muito a aprender, além de proporcionar diferentes sabores a cada tipo de preparo e combinação”, explica Diego Moreno Amaro, proprietário da Amaro Café, criador e realizador do Amaro Experience.

Música ao vivo, degustação de cafés especiais e harmonização com chocolates e queijos, workshops interativos com especialistas do setor, foodtrucks e exposição de produtos especializados do mundo do café também fazem parte da programação, que tem a curadoria da especialista em café, Mariana Proença e equipe.

O Amaro Experience será aberto ao público e gratuito. As degustações e harmonizações serão realizadas ao longo do dia, das 10h às 20h, no sábado (18), e das 10h às 18h, no domingo (19) e mais informações sobre os cursos podem ser acessadas no instagram da Amaro Café.