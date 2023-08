Look de mamilo e fake nude em alta

Look de mamilo é tendência que vem crescendo entre celebridades

Nesta última terça-feira (08), Bianca Andrade causou polêmica com um look bem diferentão. A influenciadora foi ao aniversário de Preta Gil e escolheu uma blusa com estampa de mamilos. O desenho era tão realista que deixou todo mundo chocado. Rapidamente, a web se dividiu entre aqueles que acharam o visual tendência e os que acharam vulgar. De qualquer forma, Bianca Andrade não é a única celebridade que apostou no “fake nude”. Várias outras it girls, como Bruna Marquezine , Anitta e Bella Thorne também já se aventuraram nas roupas ousadas que causam ilusão de ótica. Veja a seguir alguns looks de mamilos usados por 6 famosas!

O look usado por Bianca Andrade era extremamente realista. Quem olhasse rapidamente com certeza iria achar que ela estava sem roupa. Além de Bianca, outras celebridades também já usaram alguns looks que seguem essa tendência. Bruna Marquezine já usou uma blusa com estampa de mamilo, mas em uma vibe mais psicodélica. Anitta também entrou na moda e apareceu com um visual bem parecido com o de Bruna. Bella Thorne é outra celebridade que já foi vista com um vestido bem justinho que imitava os seios, assim como Kylie Jenner. Veja na galeria os melhores looks de mamilos das celebridades!

Influencer +18 quer ser a nova ‘Bruna Surfistinha’ no OnlyFans e contar experiências íntimas: “mais do que nudes”

A história da garota de programa Bruna Surfistinha, personagem de Raquel Pacheco, vai inspirar a também acompanhante de luxo e influencer +18 Simone Oliveira, 32 anos, que mora em Tijucas/SC. Ela acaba de se lançar nas plataformas de conteúdo adulto e quer contar suas experiências íntimas no OnlyFans.

“Sempre me inspirei nas histórias da Bruna [Surfistinha], assisti o filme várias vezes, li o livro e acompanhei as séries. Sou fã assumida. Assim como ela quero contar bastidores dos meus atendimentos, minhas experiências com o sexo, loucuras que já fiz, falar de fetiches e dar notas para os homens com quem eu saio. Ao invés de escrever num blog, vou contar tudo no OnlyFans”.

Simone diz que não se preocupa com o preconceito e discriminação. Ela assume a profissão de acompanhante e tem, inclusive, o apoio do marido. Os dois têm uma relação liberal e aberta, sem tabus. Mas, não esconde uma mágoa do passado, quando foi julgada por atender homens e casais em troca de dinheiro.

“Claro que já ouvi muita coisa pesada, já sofri discriminação. Mas me libertei da opinião alheia. As pessoas são hipócritas. Os homens que criticam são os mesmos que nos contratam. Muitas mulheres que falam mal, também são acompanhantes ou fazem um jogo de interesse em suas relações”, alfineta.

A influencer revela que decidiu assumir a profissão, inclusive nas redes sociais, depois que Andressa Urach falou abertamente sobre o assunto. “Admiro pela coragem que ela tem. A Andressa me deu força para falar mais sobre minha vida e assumir minhas escolhas. Foi então que decidi me lançar no OnlyFans também”.

Faturando cerca de R$ 40 mil por mês com seus nudes, avaliações e relatos dos seus atendimentos, Simone aposta em conteúdos explícitos e caseiros. Ela grava com o marido e amigas, atende pedidos de fetiches e faz lives exclusivas para os assinantes. “Estou feliz, não me preocupo com rótulos”.