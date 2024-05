Deputados destinam R$ 2,8 milhões para custeio na Saúde de Americana

Americana vai receber R$ 2,8 milhões em recursos federais voltados ao custeio nas áreas da Atenção Primária e Especializada à Saúde, por meio de seis emendas parlamentares. As verbas foram anunciadas em portarias ministeriais publicadas no Diário Oficial da União (Portarias GM/MS nº 3.628, de 29 de abril de 2024 e GM/MS nº 3.616, de 23 de abril de 2024).

As emendas relativas à Atenção Especializada são de autoria dos deputados federais Carla Zambelli (R$ 1 milhão); Kim Kataguiri (R$ 250 mil), Antônio Carlos Rodrigues (R$ 100 mil) e Miguel Lombardi (R$ 50 mil).

Já as destinadas ao custeio da Atenção Primária são de autoria dos deputados federais Miguel Lombardi, no valor de R$ 900 mil e Nilto Tatto, no valor de R$ 500 mil.

No caso da Atenção Primária, os recursos serão utilizados na compra de serviços, insumos e materiais diversos na rotina das ações em toda a rede básica. As verbas voltadas à Atenção Especializada serão utilizadas em consultas e exames especializados contratados junto ao Cismetro (Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Metropolitana de Campinas), bem como coberturas sobre atendimentos realizados no Hospital São Francisco e APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais).

“Fico muito feliz com a vinda de mais esses recursos, tão importantes para o custeio dos nossos serviços na área da saúde. Quero agradecer aos nobres deputados que indicaram essas verbas ao município de Americana, elas certamente serão empregadas com toda a responsabilidade nas ações das equipes, o que vai se traduzir em melhorias no atendimento geral à população”, declarou o prefeito Chico Sardelli.

“São mais recursos para uma área tão delicada. Continuamos dando à saúde uma atenção especial. Também quero aproveitar para agradecer aos parlamentares que nos possibilitaram esses recursos, e dizer que nós vamos continuar lutando para conseguir ainda mais”, acrescentou o vice-prefeito Odir Demarchi.

Os recursos serão transferidos, em parcela única, ao Fundo Municipal de Saúde, e a prestação de contas será feita por meio do Relatório Anual de Gestão (RAG).

Para o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, a chegada de mais esse montante vai ajudar na operacionalização dos serviços e dinamizar as ações.

“Toda verba é sempre bem-vinda, e quando falamos de verba para a saúde isso tem um significado ainda maior. São quase R$ 3 milhões que vão proporcionar um incremento à nossa rede, possibilitando maior oferta de consultas e exames, além de melhorias na prestação dos serviços e na operacionalização do nosso sistema, dando mais dinamismo às ações dos profissionais que atuam na ponta”, reforçou.

Mais notícias da cidade e região

Mais de 630 mil procedimentos em 2023

A rede de atenção básica da Secretaria de Saúde de Americana realizou 633.089 procedimentos em 2023, entre consultas médicas, visitas domiciliares, aplicações de vacinas, procedimentos de enfermagem e atividades em grupo. Os números constam no relatório geral de atividades finalizado na primeira semana de abril deste ano.

De acordo com o relatório, em 2023 foram realizadas 195.545 consultas com clínico geral, pediatra e ginecologista, 336.532 procedimentos de enfermagem, 38.548 visitas domiciliares pelos agentes comunitários de saúde e médico de família, 14.690 atendimentos em domicílios, 2.813 atividades em grupo e 44.961 doses de vacina aplicadas.

A rede básica é constituída pelas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e ESF (Estratégia Saúde da Família) e contempla ações da Atenção Primária à Saúde.

“A nossa cobertura de ações da Atenção Primária apresenta excelentes indicadores, o que demonstra que a nossa rede é robusta e possui amplo acesso à população. Esses números de 2023 refletem a boa oferta de serviços nessa área da assistência, o que nos motiva a buscar todas as melhorias possíveis, tanto na quantidade como na qualidade do que é oferecido no âmbito da saúde básica e preventiva”, concluiu o secretário Danilo.