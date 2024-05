Vendas do novo uniforme do Corinthians crescem 184%

Nos três primeiros dias, as vendas do novo uniforme do Corinthians cresceram 184%

em comparação ao mesmo período do lançamento da camiseta do ano passado. O dado é da Shop Timão, loja online oficial do clube, operada pela Netshoes e que teve exclusividade na comercialização entre sexta-feira e domingo. O sucesso do modelo todo preto é tão grande que o site já vendeu, em 2024, o equivalente aos primeiros 17 dias de vendas do manto de 2023. A partir desta segunda-feira (6), os uniformes passam a ser vendidos também nos canais digitais da Netshoes, maior e-commerce esportivo e de lifestyle do país.

As novas camisas do Corinthians “Nossa história é uma página em preto” têm como objetivo apoiar a causa antirracista. Além da camisa, o clube anunciou uma série de ações voltadas à igualdade racial em parceria com a Nike.

A estreia do novo look corinthiano aconteceu no sábado (4), em jogo contra o Fortaleza, pelo Brasileirão,na Neo Química Arena. Os jogadores entraram em campo com o segundo uniforme padrão “blackout”, totalmente preto. A nova camisa principal é predominantemente branca com detalhes em degradê preto nas mangas e na barra. O interior da gola possui selo com o escrito antirracista “Tamo Junto e Misturado”.

A camisa sai por 349,99, parcelados em até 7 vezes sem juros e tem frete grátis. A versão infantil é comercializada por 299,99 reais, divididos em 6 pagamentos também sem juros. Os sócios do “Fiel Torcedor” têm desconto de 15% pelo site: https://www.shoptimao.com.br/.

Sobre a Netshoes

A Netshoes é o maior e-commerce de artigos esportivos e lifestyle do país e oferece um amplo portfólio de produtos e serviços. Além disso, acredita que o esporte é para todos e por isso tem comprometimento com o consumidor para proporcionar a melhor experiência de compra, entrega e qualidade dos produtos.

A marca está no varejo digital há 22 anos e tem mais de 20 milhões de fãs nas redes sociais. A empresa também opera mais de 10 e-commerces no Brasil, como as lojas oficiais da NBA, NFL e Kappa, Rainha e Topper, além das lojas de clubes como Shop Timão, São Paulo Mania, Loja do Cruzeiro, InterShop e ShopVasco. Em 2019, a Netshoes passou a fazer parte do Magalu, reforçando o comprometimento da empresa com o consumidor e a visão de ser referência global em experiência de compra on-line por meio de inovação e conectividade em multiplataformas.