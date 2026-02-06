As atletas americanenses Débora Costa e Iza Sangalli foram convocadas para a Seleção Brasileira Feminina de Basquete, que disputará o Pré-Mundial da Copa do Mundo de Basquete 2026.

A competição será realizada entre os dias 11 e 17 de março, em Wuhan, na China, e reúne seleções que buscam vaga na próxima edição do Mundial.

Nomes experientes do basquete nacional, Débora Costa e Iza Sangalli integram a lista de convocadas divulgada pela Confederação Brasileira de Basketball (CBB), reforçando a representatividade de Americana no cenário esportivo internacional.

Antes do torneio classificatório, a delegação brasileira seguirá para Changsha, onde realizará a fase final de preparação. Como parte da agenda, a Seleção Brasileira enfrentará a China em dois amistosos, marcados para os dias 4 e 6 de março.

Após os confrontos preparatórios, a comissão técnica definirá as 12 jogadoras que representarão o Brasil no Pré-Mundial. As atletas que atuam no exterior se apresentarão de forma gradual, conforme a janela oficial da competição.

Tradição americanense

A convocação de Débora Costa e Iza Sangalli reforça a tradição e a força do basquete feminino americanense, que segue revelando talentos para o esporte nacional.