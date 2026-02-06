O presidente dos Estados Unidos Donald Trump postou na manhã desta sexta-feira um vídeo no qual Barack e Michelle Obama aparecem como macacos.

Aparentemente, não há nada melhor para fazer o povo e a opinião pública pararem de chamá-lo de estuprador pedófilo que lembrá-los que ele também é racista.

Trump, apoio de nomes negros e caso Epstein

Apesar de ser acusado de ser racista, Trump tem apoio de importantes nomes negros nos Estados Unidos. Os rappers Snopp Dog, Kanye West e Nick Minaj são boa parte das vezes vistos ao lado do presidente.

CASO EPSTEIN- Questionado sobre caso Epstein, ele simplesmente destratou a repórter: ‘Você é péssima’.

A declaração foi feita nesta terça-feira, 3, após a profissional da CNN ter questionado sobre a reação das vítimas; segundo o presidente, “está na hora de o país seguir em frente”. O comentário veio após o Departamento de Justiça dos Estados Unidos divulgar, na última sexta-feira, mais de 3 milhões de páginas do caso de Jeffrey Epstein. Segundo as investigações, o bilionário comandava uma rede de tráfico sexual e abusou de dezenas de menores de idade; ele foi preso em 2019, mas morreu um mês depois. Reprodução/The White House/Youtube