A filiação do assessor especial na Casa Civil do Governo do Estado de São Paulo Coronel Mauro foi assinada e abonada pelo presidente do Republicanos Campinas, Aderval Fernandes Júnior.

O evento, realizado na sede local do partido, nesta quinta-feira (05), contou com a participação dos vereadores Higor Diego e Roberto Alves.

Também estiveram presentes a secretária municipal Vandecleya Moro, a ex-vereadora Teresinha de Carvalho, além de dirigentes partidários, lideranças de bairro e filiados.

Em sua fala, Aderval Fernandes transmitiu ao Coronel Mauro os cumprimentos do prefeito da cidade, Dário Saadi, e destacou a atuação da bancada de cinco vereadores e de todo o grupo pelo avanço positivo das ações do partido no município.

O Cel. Mauro falou sobre sua trajetória e da expectativa com a nova filiação — a primeira da qual participa:

“Quero somar esforços com as lideranças locais, buscando soluções que atendam às necessidades da população e promovam avanços em áreas estratégicas como segurança, saúde, infraestrutura e inclusão social”, afirmou.

“Aqui, aproveito para agradecer ao presidente Aderval pela confiança e deferência”, finalizou.