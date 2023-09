O americanense Jhonattan Nunes, de apenas 13 anos,

começa a trilhar os rumos do estrelato nacional. Logo ele vai brilhar, nos campos ou na grande arte.

Ele ainda mora com mãe, irmã e avó, na região da Cidade Jardim.

Segundo a maior incentivador, a mão, ele sonha também em ser goleiro,- faz parte da equipe Camisa 1.

Ele estuda na escola Emef Paulo Freire, escola que fica próximo à sua casa. Lá faz 8° ano.

CARREIRA ARTÍSTICA- Jhonattan fez participação em Aventuras de Poliana, Romeu e Julieta, recentemente gravou um comercial da nescau ao lado de atletas como Daniel Dias, Juju Gol @jhownunesoficial.

