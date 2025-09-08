O atleta americanense Mateus Morais fez história neste domingo ao conquistar o título da 5ª Copa do Brasil de Jiu-Jitsu, realizada em Campinas.

Representando a academia Dojo Fight, ele competiu na categoria Pesadíssimo (acima de 100 kg) e garantiu o lugar mais alto do pódio.

Morador do bairro Boa Vista, Morais viu nesta vitória sua primeira conquista como atleta na competição.

“Um feito que coloca não apenas o nome em evidência, mas também leva Americana ao cenário nacional do Jiu-Jitsu”.

Americanense com a prata

Outra informação relevante é que o segundo lugar também veio para Americana.

Rafael Badaro, da mesma academia de Morais, levou a prata na competição.

