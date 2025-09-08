Hortolândia abre inscrições para ingresso na Educação Infantil em 2026

Interessados em matricular criança na rede municipal devem procurar a creche mais próxima até 16 de outubro

Começa, nesta terça-feira, dia 9, o período de inscrições para ingresso de crianças na Educação Infantil, em unidades da rede municipal de ensino, para o ano letivo de 2026. O processo se estenderá até 16 de outubro e é destinado a pais e responsáveis que desejam conseguir vaga para suas crianças em escolas da Prefeitura.

Segundo a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, as inscrições valerão para todas as etapas da Educação Infantil (Berçário, Mini Grupo, Maternal, Jardim I e Jardim II), bem como para o primeiro ano do Ensino Fundamental.

No caso das creches, para efetuar a inscrição, os responsáveis deverão se dirigir à Emei (Escola Municipal de Educação Infantil) mais próxima de casa. É necessário apresentar cópias dos seguintes documentos da criança:

Certidão de Nascimento da criança;

Comprovante de residência ou contrato de locação no nome dos responsáveis da criança;

Comprovante de Trabalho ou Declaração de Renda;

Atestado de Vacinação;

1 foto (para efetuar a matrícula).

Para crianças que completarão 6 anos até 31 de março de 2026, as inscrições deverão ser realizadas diretamente na Emef (Escola Municipal de Ensino Fundamental) mais próxima.

Os resultados das inscrições serão divulgados a partir de 11 de novembro em cada unidade escolar. Após a confirmação, a matrícula será efetuada e documentos adicionais serão solicitados à família ou aos responsáveis na ocasião.

“O período de inscrições auxilia a Secretaria no planejamento escolar do próximo ano letivo, além de ser fundamental para assegurar o acesso à educação e o desenvolvimento integral das crianças desde a primeira infância. Por isso, pedimos aos pais e responsáveis que não deixem de realizar essa primeira etapa de inscrição, dentro desse período”, solicita a diretora do Departamento de Educação Infantil, Jane Aparecida Nery de Carvalho.

