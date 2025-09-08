📊 PESQUISA ATLAS | Eleições 2026
1️⃣ Senadores por São Paulo [Cenário 1]
🔵 Simone Tebet (MDB): 22,1%
🔴 Fernando Haddad (PT): 19,7%
🟡 Eduardo Bolsonaro (PL): 14,8%
🟡 Guilherme Derrite (PP): 14,4%
🟠 Ricardo Salles (Novo): 7,5%
⚫ Outros: 16,4%
⚪ Voto branco/Nulo/Não sei
2️⃣ Senadores por São Paulo [Cenário 2]
🟠 Geraldo Alckmin (PSB): 23,1%
🔴 Marina Silva (Rede): 17,7%
🟡 Guilherme Derrite (PP): 15,5%
🟠 Ricardo Salles (Novo): 12%
🟢 Rodrigo Manga (Republicanos): 7,9%
⚫ Outros: 16,2%
⚪ Voto branco/Nulo/Não sei: 7,5%
Em outro cenário, Geraldo Alckmin e Marina Silva lideram a disputa pelas duas vagas, seguidos por Derrite e Ricardo Salles.
