O Americanense Samuel Samuca Costa Filho se consagrou Campeão neste Domingo 14, em Barueri.SP. Ele participou da edição do Internacional Kids 2025, realizado pela Federação Internacional de Jiu-Jitsu Brasileiro, IBJJF.

O Atleta da equipe TOZI/SCB vem se destacando nas competições e conquistando títulos importantes.

Samuca pai

O pai do adolescente campeão é Samuel Costa, que também é seu técnico.

Orgulhoso e focado, o pai enfatiza que os resultados vem sendo conquistados através de muito esforço dedicação e treino.

