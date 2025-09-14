Ação na Rodoviária de Americana oferece serviços e orientações gratuitas

Leia Mais notícias da cidade e região

A Prefeitura de Americana, por meio da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), realiza na próxima terça-feira, dia 16, uma ação com orientações à população sobre a emissão de cartões de estacionamento, cartões de ônibus e outros documentos relacionados. A atividade acontece das 9h às 11h, no Setor de Cartões da Rodoviária (Rua Ítalo Boscheiro, 220 – Campo Limpo).

A iniciativa faz parte da campanha Setembro Verde “Por uma Americana Inclusiva”, realizada pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDPD).

Durante a ação, os cidadãos poderão obter informações sobre como solicitar documentos como o cartão TEA (para pessoas com Transtorno do Espectro Autista) e cartões de ônibus e de estacionamento para idosos e pessoas com deficiência.

Atividade

A atividade contará também com serviços gratuitos como exames de aferição de pressão, testes de glicemia e orientação fonoaudiológica (pela equipe da Secretaria de Saúde), agendamento de testes de audiometria (Lions Clube Americana Norte), distribuição de materiais educativos (Educação no Trânsito), distribuição de mudas (Secretaria de Meio Ambiente), além de feira de artesanato, distribuição de multa moral e orientações (Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos). Os trabalhos contam com apoio da Guarda Municipal de Americana (Gama), Secretaria de Educação e OAB Americana.

“Essa ação é importante porque aproxima os serviços da Prefeitura da população, facilitando o acesso às informações e aos documentos que garantem direitos fundamentais. Nosso objetivo é oferecer atendimento claro e ágil, reforçando a inclusão e o cuidado com todas as pessoas que precisam desses benefícios”, destacou o secretário-adjunto de Trânsito, Marcelo Giongo.

O Setor de Cartões da Rodoviária funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. As solicitações de cartões podem ser feitas presencialmente no setor ou via Atendimento Digital, no site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3468-4848 ou pelo e-mail [email protected].

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP