O futebol amador de Americana voltou a empolgar a torcida. Neste sábado, o time da Cidade Jardim se classificou para as semifinais do campeonato local com uma goleada de 4 a 0 em um jogo com mais de 1000 torcedores presentes.

Agora o time do técnico Tuiu vai encarar o time do faixa preta, do Jardim Alvorada. A outra semifinal será entre o Bruxelas e o

Cidade Jardim e Parque Gramado jogaram nesse sábado dia 13 de setembro no Estádio Victorio Scuro em Americana e levaram mais de mil pessoas no Estádio.

Quem acompanha o futebol da cidade confirma que há muitos anos não se via mais jogos do Amador de Americana com tanto público.

Na ocasião os comandados do técnico Luiz Feitoza ( Tuiú) saiu vencedor por 4×0 levando a Cidade Jardim para mais uma semifinal na cidade.

Semifinais do amador na 3a e 4a

Cidade Jardim x Faixa preta

São Roque x Bruxelas

