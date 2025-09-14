Médica do HM alerta sobre riscos do clima seco e aumento das queimadas

A combinação de altas temperaturas, baixa umidade do ar e aumento das queimadas acende um alerta para a saúde da população. A diretora técnica do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, Dra. Eloísa Duzzi, ressalta que o período exige cuidados reforçados, especialmente com crianças, idosos e pessoas que sofrem de doenças respiratórias.

Segundo ela, o clima seco pode causar irritação nos olhos, nariz e garganta, além de agravar quadros de asma, bronquite e outras condições respiratórias. “É fundamental reforçar a hidratação, beber bastante água ao longo do dia e, sempre que possível, utilizar umidificadores ou toalhas úmidas nos ambientes”, orienta.

As queimadas, além de prejudicarem o meio ambiente, intensificam a poluição do ar e aumentam o risco de complicações respiratórias. “Evitar atear fogo em terrenos e descartar corretamente o lixo são atitudes simples, mas que fazem diferença para a saúde coletiva”, reforça a médica.

Eloísa recomenda ainda atenção aos sinais de alerta, como tosse persistente, chiado no peito e falta de ar, que exigem avaliação médica imediata. O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, em gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

