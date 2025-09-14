Sumaré fortalece diálogo com setor automotivo e projeta novos empregos

Na última quarta-feira (10), representantes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Sumaré visitou a empresa Premium Capotas, referência nacional na fabricação de capotas de fibra para o setor automotivo. A equipe da pasta, que contou com a participação do secretário Ed Carlo Michelin e do secretário adjunto José Nunes de Barros Neto, foi recebida pelo diretor Alex Ifanger. O objetivo do encontro é ampliar o diálogo institucional e discutir novas oportunidades de cooperação.

Com 11 anos de atuação, a Premium Capotas é reconhecida pela qualidade, inovação e durabilidade de seus produtos, atendendo clientes no varejo e no atacado em todo o Brasil. A empresa, que já contribui para a geração de empregos na cidade, apresentou seus planos de expansão, incluindo a aquisição de uma nova área em Sumaré e a criação de novas vagas de trabalho.

O prefeito Henrique do Paraíso ressaltou a importância da iniciativa. “A presença de empresas sólidas como a Premium Capotas em nossa cidade demonstra a força de Sumaré como um território de negócios. Nosso compromisso é criar condições para que os empreendedores cresçam e, com isso, ofereçam mais empregos e qualidade de vida à população”.

O vice-prefeito, Andre da Farmácia, também destacou o diálogo com o setor produtivo. “Esse contato direto é fundamental para que possamos alinhar políticas públicas às necessidades das empresas. A Prefeitura está de portas abertas para ouvir e construir soluções conjuntas que gerem impacto positivo em toda a cidade”.

Já o secretário Ed Carlo Michelin reforçou a prioridade da gestão e afirmou que “a relação próxima com o setor empresarial é estratégica. Estamos empenhados em apoiar iniciativas que tragam inovação, ampliem o desenvolvimento local e, principalmente, gerem oportunidades de trabalho para os cidadãos sumareenses”.

