DAE realiza reparo em rede de esgoto no Frezzarin, em Santa Bárbara

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste executou na quarta-feira (10) um reparo na rede coletora de esgoto da Rua Bartolomeu de Gusmão, localizada no Parque Residencial Frezzarin.

A intervenção contemplou a substituição de tubos antigos de manilha por novas tubulações de PVC, além da reconstrução de um poço de visita (PV). As estruturas apresentavam desgaste pelo tempo de uso, comprometendo o fluxo adequado do esgoto na região.

A iniciativa integra o programa contínuo de manutenção e modernização das redes de esgoto do município. O DAE segue estudando novos projetos voltados à ampliação e melhoria dos sistemas de coleta e afastamento do esgoto na zona leste, reforçando o compromisso com a eficiência operacional e a qualidade dos serviços prestados à população.

