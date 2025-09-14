Santa Bárbara convoca professores aprovados em concurso público

Leia Mais notícias da cidade e região

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste convoca 14 professores aprovados em concurso público para atuação na Educação Infantil e no Ensino Fundamental.

A relação completa dos convocados estará disponível na edição desta sexta-feira (12) do Diário Oficial do Município, publicado no Jornal Diário de Santa Bárbara, e também no site oficial da Prefeitura: www.santabarbara.sp.gov.br.

Os candidatos devem comparecer até o dia 17 de setembro (quarta-feira), das 9 às 16 horas, ao Departamento Pessoal da Prefeitura, localizado na Avenida Monte Castelo, nº 1.000 – 3º andar – Jardim Primavera, munidos dos documentos pessoais exigidos.

O não comparecimento no prazo estabelecido implicará a desistência da vaga.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP