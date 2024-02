Americanenses integram diretoria nacional do PRTB

O advogado e assessor parlamentar em Americana Gustavo Klein foi nomeado tesoureiro nacional do PRTB durante a convenção do partido realizada na última semana, em Brasília. O encontro reuniu lideranças de todo país e elegeu Leonardo Alves para a presidência, Rachel Carvalho 1ª Vice-Presidente, e Wanessa Barros 2ª Vice-Presidente.

Além de Klein, que também é tesoureiro estadual da legenda, o corretor de imóveis Caio Alexandre foi escolhido como um dos membros do conselho do partido.

Leonardo Alves, ao assumir a presidência, destacou o compromisso do partido com a renovação política e a importância de se aproximar das demandas da população, prometendo uma gestão inclusiva e atenta às necessidades dos brasileiros. Rachel Carvalho e Wanessa Barros, por sua vez, enfatizaram a importância da representatividade feminina nas posições de liderança, comprometendo-se a trabalhar por uma agenda que valorize a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres na política.

A convenção do PRTB 28 não apenas definiu a nova liderança do partido, mas também reafirmou seu compromisso com a inovação e a integridade na condução da política brasileira. Com um olhar voltado para o futuro, a legenda busca consolidar sua presença no cenário político nacional, apostando na diversidade de seus representantes e na força de suas bases regionais, especialmente em cidades estratégicas como Americana.

