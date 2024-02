Incertezas no PL podem “azedar” vinda de Bolsonaro à região no dia 2

Os últimos acontecimentos no Partido Liberal (PL) envolvendo a Polícia Federal podem “azedar” a vinda do ex-presidente Jair Bolsonaro à região no próximo dia 2.

A presença de Bolsonaro estava prevista para eventos fechados de filiação na região. O evento principal seria na cidade de Piracicaba, mas Bolsonaro passaria também – rapidamente – em Americana e Santa Bárbara d’Oeste para a filiação dos prefeitos Chico Sardelli e Rafael Piovezan.

Com as investigações da PF envolvendo o presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto, as incertezas pairam e, segundo apurou o NM, os eventos marcados para o próximo sábado “estão suspensos até 2ª ordem”.

