A partir de amanhã (Terça-feira, 27), a Uber expandirá o recurso desenvolvido para que pais ou responsáveis convidem adolescentes (de 12 a 17 anos) sob sua guarda a criar uma conta no app que permitirá aos jovens solicitar suas próprias viagens, com supervisão do responsável. O recurso Uber Adolescentes, que poderá ser acessado no Perfil Familiar do responsável e está em piloto no Brasil desde o final de outubro, chega a todo o Brasil.

A funcionalidade, que também já foi lançada nos Estados Unidos e no Canadá, estava sendo testado em treze cidades brasileiras: Belo Horizonte, Campo Grande, Goiânia, Porto Alegre, Recife, Santos (SP), Vitória, Campinas (SP), Cuiabá, Curitiba, Florianópolis, Sorocaba (SP) e São José dos Campos (SP).

Com a conta criada no Uber Adolescentes, toda vez que o adolescente solicitar um deslocamento seus responsáveis receberão atualizações em tempo real e poderão acompanhar a viagem ao vivo, desde o embarque até o desembarque, e ligar para o motorista, se for preciso. Além disso, ao fazerem viagens pela plataforma da Uber, os adolescentes terão acesso automaticamente aos já conhecidos recursos de segurança do aplicativo, como confirmação da viagem por código (U-Código) e, após confirmação do aceite, gravação de áudio de todas as viagens (U-Áudio), entre muitos outros.

O recurso surgiu da necessidade de uma alternativa para os jovens se deslocarem nas cidades sob supervisão dos responsáveis. Uma pesquisa realizada pela Uber com seus usuários nos Estados Unidos mostrou que metade dos responsáveis por adolescentes informaram já ter tido de escolher entre levar os filhos a algum lugar e ir a um compromisso profissional. O mesmo levantamento também mostrou que 40% dos jovens já deixaram de ir a um evento ou participar de uma atividade pela falta de uma alternativa de mobilidade.

“Sabemos que os pais ou responsáveis não conseguem levar os filhos adolescentes para todas suas atividades sempre, e que o transporte por aplicativo pode ser uma alternativa mais segura para as pessoas se deslocarem”, explica Silvia Penna, diretora geral da Uber no Brasil. “Com o Uber Adolescentes, os responsáveis terão visibilidade do uso do aplicativo pelos jovens todo o tempo. Da mesma forma que queremos ver os jovens poderem contar com mais essa alternativa para se deslocar, queremos que os responsáveis possam ter tranquilidade de saber que a conta está sob controle deles. Esteja o filho adolescente indo para a escola ou voltando para casa após o treino esportivo, o responsável receberá notificações em tempo real e poderá acompanhar a viagem no seu próprio celular.”

Como configurar uma conta Uber Adolescentes:

Por meio do perfil familiar no aplicativo Uber, o responsável pode convidar o adolescente para criar uma conta. O jovem convidado vai receber um link para baixar o app no seu celular, criar sua nova conta de adolescente e concluir o processo obrigatório de conteúdo educativo de segurança. A conta do jovem ficará vinculada à do responsável. Depois disso, os adolescentes podem começar a solicitar viagens por conta própria.

Os recursos de segurança são padrão para essas contas e não podem ser desligados pelo adolescente, pelo motorista parceiro ou pelos responsáveis, portanto, os adolescentes sempre terão acesso a eles com o toque de um botão. A exceção é a gravação de áudio, com a qual o adolescente precisa consentir antes que se torne padrão para todas as suas viagens no app.

A Uber começou a testar contas para adolescentes no final de 2022 no Canadá e no início de 2023 nos Estados Unidos e, desde então, a empresa tem recebido feedbacks extremamente positivos de famílias e motoristas parceiros. Os pais ou responsáveis​​disseram que o recurso oferece maior flexibilidade e tranquilidade, enquanto os adolescentes dizem que os faz sentir mais independentes ao irem e voltarem das atividades extracurriculares.

Saiba mais sobre como funcionam as contas para adolescentes da Uber e obtenha respostas para perguntas comuns na página de informações sobre contas para adolescentes.

Como a segurança está incorporada na experiência do Uber Adolescentes: