Amistosos internacionais: confira as seleções favoritas

Amistosos internacionais: confira favoritas

Com o fim da temporada na Europa e um pequena pausa no futebol brasileiro, as atenções do final de semana se voltam nesta semana para os duelos internacionais de seleções. Além das semifinais da UEFA Nations League, Argentina, Alemanha e Brasil disputam partidas amistosas para testar seus elencos de olho nas eliminatórias para a Copa de 2026. A Betfair, especialista em probabilidades esportivas, analisou os principais confrontos da semana e indica quais países devem sair de campo com a vitória.

Veja abaixo os principais jogos e as chances de vitória de cada um dos gigantes do futebol mundial

Brasil tem 89% de favoritismo contra Guiné

A Seleção Brasileira enfrentará Guiné no próximo sábado (17), às 21h30 (de Brasília), em jogo amistoso na cidade de Barcelona. E segundo especialistas da Betfair, o Brasil é favorito disparado para vencer o confronto com 89% de chances de vitória – odd de 1.07, ou seja, para cada R$1 apostado, o retorno para o apostador será de R$1,07. A seleção de Guiné tem apenas 3% de chances de surpreender e bater a seleção canarinha (odd de 35.0). A probabilidade de empate é de 8% (12.0)

O amistoso contra Guiné será uma data histórica para a Seleção Brasileira: será a primeira vez que o elenco do Brasil jogará com uniformes totalmente pretos. A iniciativa faz parte de uma série de ações da CBF para combater o racismo.

O Brasil ainda faz um segundo amistoso contra a equipe de Senegal, campeã Africana de Nações, na próxima terça-feira (20) no Estádio José Alvalade em Portugal. A equipe canarinha é também cotada para vencer a partida, com 70% de favoritismo (1.35), segundo a casa de apostas.

Argentina deve vencer Austrália sem sustos; Alemanha é favorita contra Polônia

Na quinta-feira (15), a atual campeã da Copa do Mundo da FIFA entra em campo contra a Austrália, às 9h (de Brasília), em amistoso disputado na China. Segundo a Betfair, a seleção argentina tem 79% de probabilidade de vitória (1.16), contra apenas 6% dos australianos (16.0). As chances de empate são de 15% (6.0).

O astro hermano Lionel Messi, que recentemente anunciou sua transferência para o Inter Miami, dos Estados Unidos, tem 56% de probabilidade de marcar um gol a qualquer momento (1.8).

Já na sexta-feira (16), a Alemanha joga contra a Polônia, às 15h45 (de Brasília), em amistoso no Estádio Nacional de Varsóvia. De acordo com a Betfair, a seleção alemã tem 55% de chances de vitória na partida (1.65), contra 19% da Polônia (4.75). A probabilidade de empate é de 26% (3.5).

Holanda e Espanha são as favoritas para avançar à final da UEFA Nations League

Dois grandes clássicos de seleções europeias também aquecem o mundo do futebol nesta semana pela semifinal da UEFA Nations League. Enquanto na quarta-feira (14), Holanda e Croácia entram em campo, na quinta (15), é a vez de Espanha e Itália se enfrentarem. E para o mercado de apostas mundial, já existem favoritos para a grande final.

Segundo dados da Betfair, na primeira partida, a seleção holandesa tem 63% de chances de avançar de fase (1.5), contra 37% da Croácia (2.55). O atacante holandês Donyell Malen é o jogador com a maior probabilidade de balançar as redes, com 28% de chances (3.5).

Já na segunda partida da semifinal, o jogo é outro. A seleção da Espanha entrará em campo com um leve favoritismo de 56% (1.67) de chances de ir à final, contra a Itália com 44% (2.15). O italiano Ciro Immobile tem 36% de chances de marcar um gol a qualquer momento, sendo o jogador com a maior probabilidade.

