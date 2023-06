Márcia Goldschmidt abre mansão na Europa pela 1a vez

O Fofocalizando desta quarta (14) traz uma entrevista reveladora com uma das apresentadoras mais polêmicas da televisão brasileira. Leo Dias vai até Marbella, na Espanha, para conversar com Márcia Goldschmidt. Mostrando sua mansão pela primeira vez na televisão brasileira, ela diz o que a fez abandonar a carreira de apresentadora, fala da amizade com Gugu Liberato e critica mulheres que são dependentes de homens, citando Maíra Cardi: “é o típico exemplo da mulher forte, inteligente e batalhadora e se derreteu com o novo namorado. Maíra Cardi, você é macho-dependente”.

Segundo Márcia, “a fama cobra o preço mais alto do mundo”. Falando do passado, declara: “ser popular incomoda. Todos me olhavam torto. Eu incomodei porque eu batia a Globo. É muita ousadia para uma ilustre desconhecida e uma mullher. Bullying? Sofri. Assédio? Sofri. Sofri tudo. Eu poderia ter levantado uma bandeira, mas não fiz”. E avalia: “nunca aproveitei a fama que eu tinha. Eu não fui falsa como eu tinha que ser”.

Ao explicar seu modo de pensar, comenta: “eu defendo uma pessoa e não um segmento. Para mim é assim: é idoso, pode ser bom ou mau. É homossexual, pode ser bom ou mau. A pessoa porque tem tal cor de pele, é santa. Tem tal idade, é santa… Eu vou classificar uma pessoa segundo o caráter dela”. Ela também relembra Gugu e conta: “tinha uma amizade muito grande com o Gugu.

Dezembrouu gentee bom dia 💫 pic.twitter.com/EKSteUiJIZ — Márcia Goldschmidt (@programamarcia) December 1, 2022

Uma admiração profissional. Uma relação de respeito”. Ainda sobre sua carreira, pontua: “entrei e saí da televisão cancelada. Eu entrei cancelada, passei o tempo todo cancelada, fiz sucesso cancelada”. E completa: “eu paguei o preço do pioneirismo”.