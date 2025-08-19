De 9°C a 35°C: amplitude térmica extrema nos próximos dias pode aumentar casos de doenças respiratórias

A previsão para os próximos dias indica uma variação de temperatura que pode chegar a 26°C em algumas regiões do Brasil, com mínima de 9°C pela manhã e máxima de 35°C à tarde. Mudanças tão bruscas favorecem a ocorrência de gripes, resfriados e dores de garganta, especialmente no inverno, quando o ar mais seco e a baixa umidade já sobrecarregam o sistema respiratório.

Nessas condições, cresce também a procura por medicamentos para aliviar sintomas, o que acende o alerta para o uso correto de tratamentos. O Brasil figura entre os países que mais consomem antibióticos no mundo: entre 2014 e 2019, as vendas cresceram 31,2%, saltando de 44,9 milhões para 59,3 milhões de unidades, segundo o Ministério da Saúde . A região Sudeste responde por mais da metade desse consumo.

O uso inadequado contribui para o avanço da resistência bacteriana, problema de saúde pública que já mata 1,27 milhão de pessoas por ano globalmente e que, de acordo com o Conselho Federal de Farmácia , pode chegar a 39 milhões de mortes anuais nos próximos 25 anos.

“Mudanças climáticas repentinas favorecem infecções de garganta, e é importante buscar avaliação médica para um diagnóstico correto. Nove em cada dez casos têm origem viral e não requerem antibióticos, o que reforça a importância da informação e da prevenção”, comenta Bruna Nobre, gerente de marketing de Strepsils.

Com a previsão de grande amplitude térmica, é importante reforçar medidas simples de prevenção: manter a hidratação, lavar as mãos regularmente, evitar ambientes fechados e procurar atendimento diante de sintomas persistentes ou agravados.

