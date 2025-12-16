O clima de Natal ganha sotaque sertanejo nesta terça-feira (16), com o especial “Natal da Boiadeira”, comandado por Ana Castela, que abre a programação em grande estilo.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

No palco, Ana Castela divide a cena com grandes amigos de vida e de estrada. O especial reúne Léo & Raphael, Duda Bertelli, CountryBeat, Jads & Jadson, Júlia & Rafaela, Julya & Maryana e Francisco, em apresentações marcadas por energia, cumplicidade e aquele clima de fim de ano.

O repertório conta com os maiores sucessos da cantora, como “Tropa do Chapelão”, “Olha Onde Eu Tô”, “Minha Herança”, “Boiadeira” e “Pipoco”, além de clássicos que atravessam gerações.

Um dos momentos mais emocionantes da noite é a participação especial de Michele Castela, mãe de Ana, que canta ao lado da filha. Até o cantor Zé Felipe marca presença em um dueto especial com Ana Castela na canção “Sua Boca Mente”, elevando ainda mais o clima de celebração.

Com apresentação de Silvia Abravanel e Odorico Reis, o “Natal da Boiadeira” é um convite para celebrar o espírito natalino, a importância da família, das amizades verdadeiras e da gratidão por todas as conquistas e aprendizados ao longo do ano.

“Natal da Boiadeira”

será exibido nesta terça-feira dia 16 de dezembro,

às 23h (horário de Brasília), no SBT.

Leia + sobre Famosos, artes e música