Ana Hickman vai usar 'Maria da Penha' para se separar mais rápido

A apresentadora Ana Hickman deu uma entrevista fortíssima na rede Record.

Extremamente importante. Falou sobre violência doméstica e abusos psicológicos, sobre a lei Maria da Penha, falou sobre a importância de um canal de denúncia e que está se divorciando graças ao poder dessa lei.

A decisão seria uma forma de agilizar o processo do fim do casamento que durou 25 anos. Antes, Alexandre já havia dado início ao processo de divórcio, segundo declarações de seu advogado para a revista Quem.

No último dia 11, a ex-modelo registrou um boletim de ocorrência contra Alexandre, relatando a briga que o casal teve momentos antes, em casa, em Itu, interior de São Paulo. A discussão foi presenciada pelo filho do casal, Alezinho, de nove anos, que teria ficado abalado com a cena.

A apresentadora contou que estava na cozinha da casa quando o empresário se aproximou e ouviu a sua conversa com o filho do casal. O assunto desagradou o empresário, que teria partido para a agressão. Alexandre teria pressionado Ana contra a parede, além de ter ameaçado dar cabeçadas.

Ao tentar se desvencilhar para pegar seu celular que estava em outro cômodo, Alexandre teria pressionado o braço da apresentadora contra a porta propositalmente.

O empresário acabou trancado fora de casa ao se dirigir à área externa, o que teria possibilitado Ana Hickmann telefonar para a polícia. Momentos depois, Alexandre negou que tivesse agredido a mulher, mas reconheceu, mas depois, através de publicação no Instagram, que houve desentendimento, afirmando que “não gerou maiores consequências”.

