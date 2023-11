Aplicativo Matraquinha voltado a comunicação para autistas

Carol Paiffer agora é sócia do Matraquinha, voltado à comunicação para autistas.

A empresária investiu no aplicativo na 8ª temporada do Shark Tank Brasil, do Sony Channel, em episódio bônus exibido exclusivamente no YouTube.

Os ‘sharks’ Carol (fundadora e CEO da Atom, a maior mesa de trader e publicadora de conteúdos sobre educação financeira, mercado financeiro e empreendedorismo da América Latina), Sergio Zimerman (CEO e fundador do Grupo Petz) e Joel Jota (empresário, investidor e ex-nadador da Seleção Brasileira) e o convidado do programa Bruno PH (empresário e fundador da equipe de esporte eletrônico Loud) investiram R$ 400 mil no Matraquinha, por 8% do negócio para cada.



Segundo Wagner Yamuto, cofundador e CEO do Matraquinha, o aplicativo foi criado a partir de uma experiência pessoal: “Eu e minha mulher adotamos uma criança, o Gabriel, quando ele tinha 10 meses. Ele vinha se desenvolvendo normalmente, de acordo com o esperado. Mas teve um porém: ele não falava. Ele foi diagnosticado com autismo. A partir disso, pensei em criar uma forma alternativa de comunicação para ele”.

O Matraquinha, lançado em 2018, é um aplicativo composto por 250 figuras que, ao serem clicadas, têm o significado reproduzido em áudio e atendem, por exemplo, necessidades básicas, como pedidos de ir ao banheiro, tomar água e brincar. “Desta forma, os autistas conseguem externar o que que precisam e sentem”, explica Wagner.

“O fato de o Matraquinha facilitar a comunicação para autista já é louvável. Eu e os outros ‘sharks’, no entanto, enxergamos a possibilidade do aplicativo ser um facilitador de comunicação de forma mais ampla, para diferentes tipos usuários. É possível cogitar uma versão premium para assinantes”, afirma Carol.

Sobre Carol Paiffer

Carol Paiffer é cofundadora e CEO da Atom S/A, uma empresa de capital aberto na Bolsa de Valores, a maior mesa de trader e publicadora de conteúdos educacionais sobre educação financeira, mercado financeiro e empreendedorismo de toda a América Latina.

A empresária que atua no mercado financeiro desde 2005 é uma arrojada investidora no programa Shark Tank Brasil. Como empresária participante das edições de 2021, 2022 e agora 2023, Carol Paiffer já investiu em mais de 40 empresas dos mais diferentes segmentos.

Carol também é sócia do Instituto Êxito de Empreendedorismo (única mulher em meio a 33 homens) e fundadora do Êxito Ladies, braço feminino do projeto para incentivar outras mulheres a aprender sobre empreendedorismo e acelerar seus projetos.

