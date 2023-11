Homem de 47 anos morre após cair de andaime no Jardim Ipiranga

Um homem de 47 anos morreu neste sábado (25) após sofrer uma queda de um andaime. Ele era morador do Jardim Esmeralda, em Santa Bárbara d’Oeste e foi identificado como Jean Carlos Leal Lima.

Segundo o Boletim de Ocorrência, Jean estava trabalhando em uma obra na Avenida Armando Salles de Oliveira, no Jardim Ipiranga, quando caiu de aproximadamente 2 metros de altura. Ele chegou a ser socorrido ao Hospital “Dr. Afonso Ramos”, mas não resistiu aos ferimentos.

O corpo de Jean foi sepultado neste domingo (26), no Cemitério Parque dos Lírios.

*Após informações do site Keller Stocco

