Americana. Pesquisa tem 4 vereadores em destaque

A pesquisa que mediu a corrida para prefeito em Americana

também avaliou o nome dos atuais vereadores e o quanto eles são conhecidos do público em geral.

Dos 19 (ou 20) com mandato, 4 se destacaram nas respostas apresentada pelos entrevistados.

Foram entrevistados 498 moradores de Americana no último dia 18 de novembro. As abordagens aconteceram em 5 regiões da cidade. O levantamento tem intervalo de confiança de 95% e 2,5% de margem de erro.

