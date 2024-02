Marschelo Meche (PL) foi o vereador que mais perdeu votos

entre as eleições de 2016 e 2020 em Americana. É o que mostra levantamento feito pelo professor Wlad Castro a pedido do NM. A novata Juliana Soares (PT) foi o nome que mais cresceu na votação. Prof Wlad analisou 15 entre os atuais eleitos e nomes que ‘bateram na trave’ tendo disputado as duas eleições.

Meche, apesar de reeleito, perdeu 44% dos votos entre 2016 e 2020. Antes ligado ao PSDB e ao Fora Dilma, ele foi candidato pelo PSL que havia elegido Jair Bolsonaro em 2018.

Já Juliana Soares saltou 123% entre a estreia e o sucesso. Ela estreou com 506 votos e na eleição seguinte saltou para 1.131- se tornando a única vereadora do PT eleita.

Dos 15 nomes analisados na comparação, oito aumentaram a votação e 5 tiveram queda. Dois- Silvio Dourado (+2%) e Luiz da Rodaben (-1%)- praticamente mantiveram a votação entre uma disputa e outra.

CURIOSIDADE- Dos cinco candidatos que perderam votos em 2020, quatro foram eleitos (Nathália, Dr Otto (suplente), Meche e Gualter). Somente Cézar Polidoro (PSDB à época) perdeu votos e não foi eleito.

Este ano, quase todos os 19 vereadores devem vir para nova disputa para seguir na Câmara. Cogitam deixar a disputa Gualter Amado (Republicanos) e Vagner Malheiros (PSDB).

