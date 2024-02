Inscrições abertas para a 4ª edição da Liga Americanense de Voleibol

Estão abertas as inscrições para a Liga Americanense de Voleibol 2024. Criada pelo Instituto Poder e em parceria com a Secretaria de Esportes de Americana, o campeonato visa promover a cidadania através do esporte, proporcionando lazer e diversão aos atletas e expectadores. Essa será a 4ª Edição do torneio, que se iniciou em 2019 e já reuniu mais de 250 atletas em cada uma das edições.

Os jogos acontecerão nos dias 03, 10 e 17 de março no Centro Cívico de Americana, com a participação de times amadores da região, nas categorias feminino e masculino. Divididas em duas chaves de 3 times cada, as equipes disputarão as 2 vagas para semifinal, que será realizada no dia 17 e, com as vitórias, disputarão a final logo em seguida.

Para competir, é necessário preencher o formulário disponível no Instagram @ligaamericanensedevoleibol e efetuar o pagamento até do dia 10/02.

A entrada no evento é franca, porém, fica o convite para o público em geral doar itens de higiene pessoal e produtos de limpeza, pois serão destinados a Instituição Coasseje, de Americana. Todos que levarem suas doações receberão uma pulseira enumerada e estarão concorrendo a brindes que serão sorteados durante todo o evento.

Mais informações podem ser obtidas por meio do próprio Instagram da Liga, ou pelo WhatsApp (19) 99108-7805 (Sara).