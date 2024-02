Nova Odessa abre inscrições para workshop gratuito de ‘Pães Doces e Salgados’

A equipe do Projeto Cozinhalimento da Prefeitura de Nova Odessa abre no próximo dia 15/02 as inscrições para os moradores da cidade interessados em participar gratuitamente de mais uma capacitação para o mercado de trabalho. Desta vez, trata-se de um workshop sobre “Pães Doces e Salgados”, que será oferecido na cozinha industrial modelo do projeto, no Jardim São Jorge.

Desde sua inauguração, em março de 2023, já foram oferecidos quatro cursos e capacitações na “cozinha modelo” do projeto, mantida em parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado de São Paulo, através da Casa da Agricultura Paulista.

A princípio, as inscrições prosseguem até o 19/02/2024, mas os interessados devem correr para assegurar sua participação o quanto antes, porque as vagas são limitadas e podem esgotar antes do prazo.

As inscrições devem ser feitas de forma presencial no Setor de Alimentação Escolar (a “Merenda Escolar”), que fica na Avenida Eddy de Freitas Criciúma, nº 150, no Centro (no antigo CTVP), das 8h às 11h ou das 13h às 15h. É necessário ter mais de 16 anos, apresentar documento de identidade com foto e comprovante de endereço em Nova Odessa.

O curso em si vai acontecer no próximo dia 20/02/2024, uma terça-feira, das 8h às 13h. O Projeto Cozinhalimento fica na Rua São Paulo, nº 399-425, no Jardim São Jorge – junto ao CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil) Maria José Flauzino (a antiga “Creche Toca do Coelho”).

De acordo com a nutricionista responsável pelo Setor de Alimentação Escolar da Prefeitura e pelo Cozinhalimento, Juliana Pissaia Savitsky (que ministra os cursos), a capacitação inclui noções sobre a produção de pães artesanais tradicionais e doces tipo trança recheada e salgada, com recheios diversos.

Mais notícias da cidade e região

PARCERIA

O Projeto Cozinhalimento é uma parceria da Prefeitura de Nova Odessa, por meio do Fundo Social de Solidariedade e do Setor de Alimentação Escolar da Secretaria Municipal de Educação, com a Casa da Agricultura do Governo do Estado de São Paulo.

Além da instalação de cozinhas profissionais e da capacitação de agentes multiplicadores, o Cozinhalimento promove ações de segurança alimentar e nutricional sustentáveis e de incentivo à geração de renda e empreendedorismo, através de cursos gratuitos oferecidos à comunidade, como este de panificação.

Por meio do convênio com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, o Projeto destinou R$ 80 mil para a compra de equipamentos, utensílios e mobiliário para a cozinha profissional, que inclui uma sala de aulas teóricas.

A Prefeitura investiu cerca de R$ 20 mil adicionais em utensílios, móveis e equipamentos, além de fornecer os insumos para os cursos, e também uma professora ou “agente multiplicadora” – neste caso, a própria servidora municipal e nutricionista, Juliana Pissaia Savitsky.

Em breve, o projeto deve oferecer mais cursos. Para ficar por dentro das novidades, os interessados podem seguir a página do Cozinhalimento no Instagram (@cozinhalimentonovaodessa) e o site e redes sociais da Prefeitura de Nova Odessa.