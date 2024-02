Cachorro cujo dono morreu ataca moradores no Vida Nova

Um cachorro cujo dono morreu há cerca de um mês

tem trazido dor de cabeça aos moradores do condomínio Vida Nova, na região da Praia Azul em Americana.

O dono, Sr. Paulo, tinha dois animais. Ele morreu no dia 10 de janeiro e o condomínio notificou o CCZ (Zoonoses), mas apenas uma cachorrinho ‘de raça’ teria sido recolhido.

O outro animal, um vira lata caramelo, ficou no local e tem atacado moradores. Esta quarta-feira ele mordeu uma pessoa dentro do condomínio e os moradores ficaram revoltados.

“A morte do homem aconteceu vai fazer um mês e até hoje não vieram buscar o pobre do cachorro aqui no bairro”, disse uma moradora à reportagem.

