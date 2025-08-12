O ator André Bankoff tem convites para vir candidato a deputado ano que vem. Americanense, criado nos bairros Cordenonsi e Colina, estudou durante muitos anos no tradicional Colégio Patarra.
Reconhecido pelo seu trabalho em diversas emissoras de televisão, Bankoff agora está sendo cortejado por diferentes partidos políticos, que o convidam para disputar uma vaga de deputado estadual ou federal.
Ele analisa com atenção e carinho essa possível nova missão em sua trajetória.
O galã tem 450 mil seguidores orgânicos no instagram e pode ter como catapulta eleitoral seu histórico na TV.
André Bankoff e a política
André é filho de uma histórica militante política de Americana, a professora Antonia Bankoff, da Unicamp. Ela tem história nos movimentos sociais da cidade e daria a ele uma formação política que poucos novatos podem ter acesso.
