Lei de Jacira Chávare garante desjejum a pacientes das UBSs em Americana

A vereadora Jacira Chávare (Republicanos) acompanhou a sanção do prefeito Chico Sardelli (PL) ao projeto de lei n° 59/2025, de sua autoria, que garante o fornecimento de alimentos leves (como chá, suco e biscoitos) aos pacientes das UBSs (unidades básicas de saúde) que realizam exames que exigem jejum prévio. Popularmente conhecido como “desjejum”, os alimentos só são oferecidos para quem realiza exames no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

Agora, com a lei de Jacira, essa oferta será ampliada, garantindo um atendimento mais humanizado para todos os pacientes da rede pública de saúde. Na Câmara, o projeto foi aprovado por unanimidade em duas discussões e a sanção foi publicada nesta quarta-feira (6) no Diário Oficial do Município.

“Agradeço ao prefeito Chico Sardelli pela sensibilidade em sancionar o nosso projeto. Trata-se de algo simples, mas que vai fazer muita diferença para quem passa pelos serviços de saúde da nossa cidade. A partir de agora, as unidades básicas de saúde, que são a porta de entrada da rede pública, vão poder oferecer um desjejum leve, como um chá ou um biscoito, para os pacientes que precisam fazer exames em jejum”, explicou Jacira.

Acorda cedo

“Muita gente acorda cedo, vai em jejum para fazer o exame e sai dali com fraqueza, tontura, mal-estar. Isso é ainda mais preocupante quando falamos de idosos, pessoas com diabetes, gestantes ou quem está em tratamento de saúde mais delicado”, completou a vereadora.

A lei foi idealizada após Jacira receber resposta do requerimento 141/2025, onde a Secretaria de Saúde informou que a prática de oferta do desjejum já acontecia no HM, mas não nas unidades de atenção primária. “Hoje, o Hospital Municipal já faz isso, mas nas unidades básicas ainda não é uma prática comum. Então, essa lei vem para ajudar a tornar o atendimento mais humano em toda a rede pública”, reforçou Jacira.

Para a vereadora, a sanção da lei vai preencher uma “lacuna”, promovendo um atendimento mais sensível e responsável. “É um cuidado simples, mas que acolhe quem está com a saúde mais delicada após o exame. E deve ser assim que devemos cuidar da saúde, com respeito e carinho com quem mais precisa”, ressaltou Jacira.

