Gigantão de Americana segue nesta 3ª-feira com rodada noturna
Leia + sobre esportes
O Campeonato de Futebol Amador de Americana, o Gigantão, promovido pela Secretaria Municipal de Esportes, tem mais uma rodada noturna no Complexo Poliesportivo “Milton Fenley Azenha”, o Centro Cívico, nesta terça-feira (12).
Nas partidas válidas pela 1ª divisão, Barrócos e Guarani abrem a rodada a partir das 19h, seguido do confronto entre Malucos da Praia e Bruxela.
No último final de semana, as equipes das duas divisões entraram em campo e balançaram as redes com várias goleadas em diferentes campos da cidade (confira os resultados abaixo).
“Os jogos do final de semana foram bem disputados e com muita bola na rede. É muito emocionante ver como o torneio envolve os atletas e as torcidas na paixão pelo futebol. Esses resultados demonstram que a competição vai ser empolgante até o fim”, comentou o secretário de Esportes, Marcio Leal
A tabela e a classificação podem ser acessadas no aplicativo iFut, disponível gratuitamente nas principais lojas de Apps. Basta pesquisar por “Gigantão Americana 2025” e entrar na aba “Gigantão 1ª Divisão”.
crédito: @guiifoto
Resultados do final de semana:
1ª divisão
Sábado, 09/08
Liverpool 3 x 2 Guarani
Mirandola 5 x 1 Barrócos
Parque Gramado 3 x 1 Paysandu
Lírios City 4 x 0 Morada do Sol
Lions Athletic Club 0 x 0 Bruxela
Guanabara 3 x 0 Malucos da Praia
Atlético Novo Mundo 0 x 1 Cantareira
Milan 019 2 x 4 Faixa Preta
2ª divisão
Domingo, 10/08
Sporting ZNC 4 x 0 Estrela Azul
Monte Verde 0 x 5 Leão/Jardim da Paz
União Família 0 x 0 América 2
América 1 0 x 0 E.C. Novo Mundo
Boa Vista 0 x 0 Unidos da Morada
São Vito 3 x 3 Predador/Botafogo
Deportivo Boer/Pé da Maloka 1 x 2 Benedettos
Unidos do São Luiz/Portuguesa 1 x 3 Praia Azul/Unidos da Gruta
Jogos da rodada noturna:
1ª divisão
Terça, 12/08
19h – Barrócos x Guarani – campo do Centro Cívico
21h – Malucos da Praia x Bruxela – campo do Centro Cívico
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP