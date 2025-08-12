Gigantão de Americana segue nesta 3ª-feira com rodada noturna

O Campeonato de Futebol Amador de Americana, o Gigantão, promovido pela Secretaria Municipal de Esportes, tem mais uma rodada noturna no Complexo Poliesportivo “Milton Fenley Azenha”, o Centro Cívico, nesta terça-feira (12).

Nas partidas válidas pela 1ª divisão, Barrócos e Guarani abrem a rodada a partir das 19h, seguido do confronto entre Malucos da Praia e Bruxela.

No último final de semana, as equipes das duas divisões entraram em campo e balançaram as redes com várias goleadas em diferentes campos da cidade (confira os resultados abaixo).

“Os jogos do final de semana foram bem disputados e com muita bola na rede. É muito emocionante ver como o torneio envolve os atletas e as torcidas na paixão pelo futebol. Esses resultados demonstram que a competição vai ser empolgante até o fim”, comentou o secretário de Esportes, Marcio Leal

A tabela e a classificação podem ser acessadas no aplicativo iFut, disponível gratuitamente nas principais lojas de Apps. Basta pesquisar por “Gigantão Americana 2025” e entrar na aba “Gigantão 1ª Divisão”.

crédito: @guiifoto

Resultados do final de semana:

1ª divisão

Sábado, 09/08

Liverpool 3 x 2 Guarani

Mirandola 5 x 1 Barrócos

Parque Gramado 3 x 1 Paysandu

Lírios City 4 x 0 Morada do Sol

Lions Athletic Club 0 x 0 Bruxela

Guanabara 3 x 0 Malucos da Praia

Atlético Novo Mundo 0 x 1 Cantareira

Milan 019 2 x 4 Faixa Preta

2ª divisão

Domingo, 10/08

Sporting ZNC 4 x 0 Estrela Azul

Monte Verde 0 x 5 Leão/Jardim da Paz

União Família 0 x 0 América 2

América 1 0 x 0 E.C. Novo Mundo

Boa Vista 0 x 0 Unidos da Morada

São Vito 3 x 3 Predador/Botafogo

Deportivo Boer/Pé da Maloka 1 x 2 Benedettos

Unidos do São Luiz/Portuguesa 1 x 3 Praia Azul/Unidos da Gruta

Jogos da rodada noturna:

1ª divisão

Terça, 12/08

19h – Barrócos x Guarani – campo do Centro Cívico

21h – Malucos da Praia x Bruxela – campo do Centro Cívico

