SBO compartilha com Americana educação antirracista para gestores

Assessoras pedagógicas da Secretaria de Educação de Santa Bárbara d’Oeste conduziram, na semana passada, uma formação voltada a gestores escolares da rede municipal de Americana, com foco no fortalecimento do compromisso da educação com a equidade racial.

O encontro promoveu a troca de experiências e a apresentação de práticas pedagógicas direcionadas à construção de uma escola mais inclusiva e livre de discriminações.

As assessoras Alcídia Carnielo e Juliana Ramos abordaram estratégias para estimular o pertencimento, a valorização da identidade e a representatividade de estudantes negros e negras, além de reflexões sobre o preenchimento da ficha cadastral dos alunos com atenção ao quesito raça/cor e sobre os impactos do racismo estrutural no ambiente escolar.

A ação integra um conjunto de iniciativas da Política Nacional de Equidade e Educação das Relações Étnico-Raciais e Educação Quilombola (PNEERQ), firmada por municípios brasileiros, visando implementar e ampliar práticas de educação antirracista, em conformidade com a Lei 10.639/03 e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais.

Segundo as organizadoras, a experiência reafirma o compromisso da rede municipal de Santa Bárbara d’Oeste com uma educação que reconhece e valoriza a diversidade, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

