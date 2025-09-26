André Faganello contesta queda de arrecadação alegada por Leitinho

Audiência pública demonstrou que a cidade arrecadou R$ 12 milhões a mais neste ano, comparado com o mesmo período de 2024

Leia + sobre política regional

Durante a audiência pública que tratava das metas fiscais do 2º quadrimestre, realizada na quarta-feira (24) na Câmara Municipal, o vereador André Faganello (Podemos) afirma ter desmontado a narrativa construída pelo prefeito Cláudio Schooder-Leitinho e o vice Alessandro-Mineirinho.

Após a apresentação dos dados financeiros da Prefeitura Municipal, que demonstrou um aumento na arrecadação quando comparado com o mesmo período do ano passado, Faganello questionou o secretário municipal Brauner Felicano sobre os números apresentados.

“A população tem que saber a verdade. Qualquer problema que acontece na cidade, eles culpam a ‘queda na arrecadação’. Está escrito aqui: Nova Odessa teve um avanço na arrecadação em comparação com 2025”, destacou o vereador.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP