Anime Friends 2023 traz Jiraya e outros

Nos dias 15 e 16 de julho, sábado e domingo, grandes personagens do tokusatsu – séries japonesas dos anos 80 – encontrarão pela primeira vez as suas vozes brasileiras

Se por muitos anos seriados como Changeman, Spielvan e O Fantástico Jaspion fizeram muito sucesso no Brasil, foi graças ao trabalho de dubladores que deram vozes e vida aos lendários personagens japoneses. Na edição comemorativa de 20 anos do Anime Friends, que acontecerá entre 13 e 16 de julho no Anhembi, Mai Oishi, a Change Phoenix da série Esquadrão Relâmpago Changeman; Makoto Sumikawa, a Lady Diana de Spielvan; Kiyomi Tsukada, a eterna Anrí de O Fantástico Jaspion; e Takumi Tsutsui, o inesquecível ninja Jiraiya terão um encontro inédito com aqueles que fizeram as suas vozes.

Os atores brasileiros Mauro Eduardo (Jiraya), Márcia Gomes (Change Phoenix) e Cecília Lemes (Chiquinha, Anri e Lady Diana) já estão confirmados e criam grandes expectativas para este momento do festival. Em um bate-papo descontraído, a interação entre atores e dubladores deverá responder algumas perguntas, revelar curiosidades, além de contar histórias e experiências dos bastidores das gravações. Um encontro memorável e nostálgico para os fãs de tokusatsu, como são chamadas as séries japonesas cheias de efeitos, verdadeiros hits no Brasil nos anos 80.

Outros nomes versáteis da dublagem brasileira também marcarão presença no Anime Friends 2023, como Guilherme Briggs e Wendel Bezerra, que já emprestaram suas vozes aos personagens All Might (My Hero Academia), Brook (One Piece), Joseph Joestar (JoJo’s Bizarre Adventure), Clark Kent (Superman) e Son Goku (Dragon Ball Super), Sanji (One Piece), Pain (Naruto Shippuden) e Bob Esponja.

Chegando à sua vigésima edição, o Anime Friends, produzido pela Maru Division, vai reunir cerca de 100 mil pessoas no Anhembi e conta ainda com a participação de diversos artistas, entre as 50 atrações confirmadas. Também compõem a programação bate-papos com atores que dão vida aos lendários super-heróis japoneses, áreas temáticas, exibição de animes, os tradicionais concursos de cosplay e muito mais.

Sobre a Maru Division:

A produtora de eventos nasceu em 2017 e tem como foco a realização de grandes shows e eventos com temática oriental. Apesar de ser uma empresa nova, seus sócios contam com larga experiência em eventos. O primeiro evento realizado pela Maru Division foi o Ressaca Friends 2017, no pavilhão do Anhembi. De lá para cá, a empresa só cresce e aprimora o seu trabalho incluindo outros tipos de evento em seu portfólio, como o show da banda japonesa SPYAIR, e levando o Anime Friends para outras cidades brasileiras.

SERVIÇO:

Anime Friends 20 Anos

Data: De 13 a 16 de julho de 2023

Horários: Quinta-feira: das 10h às 21h | Sexta-feira e Sábado: das 10h às 22h | Domingo: das 10h às 21h

Local: Distrito Anhembi

Endereço: Avenida Olavo Fontoura, 1.209 – Santana – São Paulo

Ingressos: A partir de R$ 65,00 (meia-entrada | 3º lote)

Mais informações: https://animefriends.com.br/sao-paulo/