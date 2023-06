Nova Odessa abre 800 vagas para castração de pets

A Prefeitura de Nova Odessa está retomando o Programa Municipal de Castração e Microchipagem gratuitas de animais domésticos de famílias carentes, cuja etapa mais recente foi encerrada no final do ano passado. Graças à contratação de um “castramóvel” (um veículo preparado para servir como clínica e ambulatório veterinário), serão disponibilizadas mais 800 vagas nesta 3ª etapa da iniciativa municipal, sendo 300 para cães e 500 para gatos.

As cirurgias devem começar em breve, conforme agendamento do Setor de Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde informado diretamente às famílias carentes beneficiadas. Entre 2021 e 2022, as primeiras etapas do Programa promoveram a castração e microchipagem gratuitas de 1.900 pets de famílias vulneráveis da cidade, bem como de animais comunitários sob cuidados de voluntários da causa animal da cidade.

As inscrições dos interessados começam nesta terça-feira (27/06), e só serão aceitos animais SRD (Sem Raças Definidas). Os novaodessenses interessados devem comparecer até a Central de Atendimentos do Paço Municipal, em horário de expediente, ou até acabarem as senhas distribuídas a cada dia. As vagas são limitadas, portanto a inscrição se encerra quando terminaram as alocações disponíveis.

“Como médico veterinário e defensor da causa animal, entendo que promover a castração de cães e gatos é a melhor forma de evitarmos os maus tratos e o abandono. Por isso, desde o início, a nossa gestão tem dado prioridade para esse programa de castração, já castramos quase 2 mil animais e vamos ampliar essa conta agora, com esta nova etapa do Programa”, explicou o prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho).

“Com o ‘castramóvel’, poderemos atender as regiões mais distantes do centro urbano, como as chácaras Las Palmas, Acapulco e Recreio. A castração é importante pois previne crias indesejadas, além de diversas doenças como tumores de mama e de próstata, nos machos. É a única maneira de realizar o controle populacional em nosso município. Além das castrações, os animais serão microchipados”, reforçou Paula Faciulli, médica veterinária encarregada pela Zoonoses.

As inscrições podem ser feitas das 8h30 às 11h e 13h às 15h30. É necessário apresentar cópias do RG e CPF, comprovante de endereço, Cartão + Saúde (novo) em nome de quem vai fazer a inscrição. Caso o comprovante de endereço não esteja no nome da pessoa, é preciso apresentar declaração ou cópia do contrato de aluguel. Se estiver no nome do pai ou mãe, isso não é necessário.

A primeira etapa do Programa Municipal de Castração foi realizada ano passado com recursos municipais e atendeu a 1.000 animais domésticos, sendo 600 cães e 400 gatos. Já a 2ª e atual etapa, com mais 900 cirurgias, foi viabilizada através de emenda parlamentar de R$ 200 mil destinada ao Município pelo deputado estadual Delegado Bruno Lima, em atendimento a um pedido do prefeito.

“Só com a castração a gente vai evitar o abandono, as crias indesejadas e os maus-tratos aos animais. Estamos também identificando os animais castrados, o que também é muito importante para localizar um animal perdido. Aproveitem a oportunidade do nosso Programa gratuito e façam a inscrição para castração e chipagem do seu cachorrinho ou gatinho”, completou o prefeito Leitinho.

