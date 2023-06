Autistas de Nova Odessa vão a passeio no Parque da Mônica

Com o apoio da Prefeitura, 24 autistas participaram de passeio ao Parque da Mônica.

Os assistidos pelo Grumaa (Grupo de Mães Acolhedoras do Autismo) participou na quinta-feira (22/06) de um passeio ao Parque da Mônica, em São Paulo. O prefeito Leitinho Schooder fez questão de acompanhar o embarque do grupo, em frente ao Paço Municipal, para cumprimentar e desejar boa viagem a todos.

“No meu governo, a inclusão social é levada a sério. Fico muito feliz de ter criado a Carteirinha do Autista e ver que essas políticas públicas estão mudando a vida daqueles que têm o TEA (Transtorno do Espectro Autista) e de seus familiares. E, claro, fiz questão de cumprimentar as nossas crianças com autismo que foram ao Parque da Mônica. É muito importante proporcionar essa experiência a elas”, disse o prefeito Leitinho, que posou para fotos e aproveitou para falar da construção do parquinho inclusivo ao lado do Paço.

A fundadora do Grumaa, Carine Sena, também comentou a importância dessa visita dos autistas ao Parque da Mônica. “Foi um dia maravilhoso, as crianças amaram, porque é um parque inclusivo. Assim que chegamos já recebemos o apoio. Tivemos a participação de três terapeutas da APAE de Americana, casos alguma criança entrasse em crise, porque as crianças saem da rotina delas e acabam ficando agitadas. Lá tem, inclusive, a sala do silêncio, fundamental nesses casos”, falou.

Além do transporte cedido pela Prefeitura, os autistas de até 17 anos não pagam entrada ao parque, e as mães também recebem desconto. “Só temos a agradecer esse apoio do nosso prefeito Leitinho. As mães gostaram muito e ficaram encantadas, porque além dele ter comparecido 8h da manhã, antes da viagem, ainda me mandou mensagem à noite para saber se tudo tinha ocorrido bem, se já tínhamos voltado, enfim, essa preocupação dele é algo gratificante. Temos um prefeito muito humano”, acrescentou Carine.

Carine comentou ainda que o Grumaa deve organizar outro passeio para o segundo semestre, e adiantou que também será realizada a 2ª Edição da “Caminhada de Conscientização do Autismo” de Nova Odessa.

“Dessa vez, ao Parque da Mônica, foi apenas a metade dos autistas assistidos pelo Grumaa. Pretendemos promover outro passeio até o final do ano, também para um local inclusivo, para que todos possam ir. E vamos realizar no segundo semestre a Caminhada para que a sociedade possa conhecer um pouco mais sobre as crianças autistas e suas necessidades”, completou.

O GRUMAA

O GRUMAA foi fundado em 2022, através de conversas de mães em uma sala de espera de terapias realizadas com suas crianças. O grupo passou a unir forças para fortalecer a luta e apoio da causa. Atualmente, o grupo conta com cerca de 200 mães com filhos autistas, que trocam experiências e dão suporte umas às outras, estando sempre abertas a acolher novas famílias em suas discussões.

As mães interessadas em participar do grupo pode entrar em contato e conseguir mais informações pelos telefones (19) 98119-5925 (Carine), (19) 99722-5680 (Jana), (19) 98897-8977 (Mirian) ou (19) 99521-0100 (Jéssica).

