Realeza latina! Anitta anunciou, nesta segunda-feira (06), uma parceria musical com ninguém menos que Shakira. “Choka Choka”, colaboração com a cantora colombiana, fará parte do próximo álbum de estúdio da carioca, o aguardado “EQUILIBRIVM”.

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E chega a todas as plataformas musicais no dia 9 de abril, às 21h, como uma amostra do novo projeto.

“‘Choka Choka’ faz parte do meu novo álbum e é uma música potente, dançante e poderosa, que eu amo. Ter a Shakira cantando comigo torna tudo ainda mais icônico e especial”, celebra a girl from Rio.

Oitavo disco de Anitta, “EQUILIBRIVM”

será disponibilizado na íntegra no dia 16 de abril. A artista, que descreveu as sonoridades e temas do projeto como inéditos em sua carreira, já confirmou participações especiais de nomes como Luedji Luna, Rincon Sapiência e King Saints na tracklist.