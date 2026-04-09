SEAAC prestigia posse da diretoria do SINCOESP

A presidenta Helena prestigiou a posse da nova Diretoria do SINCOESP, patronal que representa majoritariamente as casas lotéricas.

A presidenta do SEAAC de Americana e Região prestigiou a posse da nova diretoria do SINCOESP (Sindicato dos Comissários e Consignatários do Estado de São Paulo), quando tomou posse o presidente José Carlos Pereira de Paiva. O SINCOESP representa aproximadamente 7 mil empresas em todo o Estado, sendo a maioria casas lotéricas. Além da presidenta prestigiaram o evento a Diretora de Administração e Finanças, Gislaine Sacilotto da Silva e o Diretor de Formação Sindical, José Carlos Bispo de Souza Júnior.

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O novo presidente da entidade agradeceu a presença de diversos sindicatos laborais e destacou a importância de sempre dialogar com os representantes dos trabalhadores. “Na mesa de negociações, os sindicatos dos trabalhadores defendem a ampliação dos direitos dos trabalhadores. Nós, patronais, defendemos o equilíbrio para as empresas, sempre com respeito e cordialidade”, comentou.

Helena disse que é importante a interação com as entidades patronais. “Já enfrentamos muitas dificuldades nas negociações com o SINCOESP num passado recente, mas agora o nível do diálogo avançou e temos certeza que esta coesão será importante, principalmente para os trabalhadores que com negociações coletivas justas sempre se mantém motivados”.

Além de dirigentes sindicais, lotéricos e representantes da Federação Nacional, marcaram presença na posse o Deputado Federal Antonio Goulart e o Secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de São Paulo, Rodrigo Goulart.

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