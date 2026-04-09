Três meses após sofrer um ataque de tubarão, a advogada trabalhista e desportista Tayane Dalazen voltou ao mar em Fernando de Noronha (PE), local onde viveu um dos episódios mais marcantes de sua vida. O retorno, desta vez, foi marcado por um mergulho ao lado de tubarões-lixa, espécie conhecida pelo comportamento mais dócil.

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Longe de qualquer receio, a experiência foi descrita por Tayane como um momento de contemplação e reconexão com a natureza.

Tayane Dalazen e os tubarões

“Após três meses da mordida de um tubarão, mergulhei novamente em Fernando de Noronha com tubarões-lixa. Não senti medo, apenas felicidade em poder contemplar esses animais magníficos”, afirmou.

O retorno ao mar representa mais do que a retomada de uma atividade esportiva. Para Tayane, trata-se de um processo de ressignificação emocional diante de uma experiência extrema, comprovando a inexistência de qualquer trauma.

“Fernando de Noronha sempre foi um lugar que me fascinou, e o incidente com o tubarão não mudou isso. Agora tive essa certeza. Não senti nenhum medo ao mergulhar novamente. Ao contrário, me sinto completamente conectada com o ambiente”, disse.

A viagem também teve um significado especial. A advogada aproveitou o feriado da Páscoa para celebrar o aniversário, no próximo dia 8 de abril, no arquipélago.

“Vim para comemorar e não poderia ter escolhido lugar melhor”, completou.

Nos últimos meses, Tayane vem ganhando projeção ao compartilhar sua trajetória de superação, trazendo reflexões sobre resiliência e gestao emocional em mometos de pressão.

Ao voltar ao mar, ela também destaca a inexistência de traumas e a importância de ressignificarmos os percalços.